مرتضى منصور: طارق حامد لقن رامز درسًا في رجولة الزملكاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الزمالك: ألغى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الغرامة الموقعة على اللاعب طارق حامد بسبب ظهوره في برنامج "رامز مجنون رسمي" وذلك بعد إذاعة الحلقة. ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك القرار برفع الغرامة الموقعة 500 ألف جنيه مصري على اللاعب طارق حامد بعد أن أبدى مرتضى منصور إعجابه بأداء لاعبه في البرنامج. Advertisements ووصف الموقع الرسمي للزمالك أن ظهور طارق حامد مع ما وصفه بـ"المجنون رامز جلال" وتلقينه "علقة" في استوديو البرنامج وسط رجاله كان سبب إلغاء الغرامة. وأنهى مرتضى منصور بتصريح مقتضب في البيان المنشور على موقع ناديه :"طارق حامد لقن المجنون رامز درساً في رجولة الزملكاوية". وكان مرتضى منصور قد أعلن خصم نصف مليون جنيه من كل لاعب أو مسئول في ناديه يظهر في برنامج رامز جلال بما فيهم طارق حامد، قبل أن يعلن التراجع عن تنفيذ العقوبة.

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