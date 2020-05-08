محكمة تونسية ترفض الإفراج عن حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أعلن محمد حلمي الميساوي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة، بأنه تم رفض الافراج عن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، مع تعيين موعد 15 مايو للنظر في القضية.
وقال الميساوي من خلال تصريحات لراديو أي إف إم : "محامي النقاز تقدم بطلب اليوم من أجل الإفراج عن اللاعب لكن هذا الطلب قُبلَ بالرفض من جانب الدائرة الجناحية الثانية في المحكمة الابتدائية في تونس."
وكان حُكم قد صدر بحق لاعب الزمالك السابق بالحبس لمدة 4 شهور بسبب التعدي على موظف عمومي إثر خلافه مع أحد أفراد الحرس الوطني.
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