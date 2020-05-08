مارادونيات (8).. الماراثوني سون ولقطة "بيرنلي" الاستثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ معتز عمر:

على الرغم من انتهاء مسيرة مارادونا الكروية منذ أكثر من 23 عاماً بعد أن أنهى مسيرته في صفوف بوكا جونيوز الفريق الذي عشقه منذ الصغر، إلا أنه أصبح أيقونة وعلامة فارقة في تاريخ كرة القدم، وملهماً لجميع لاعبي كرة القدم حول العالم.

"يلا كورة" يقدم سلسلة "مارادونيات" التي ستنشر تباعاً خلال شهر رمضان والتي سترصد جميع الأهداف التي كانت مشابهة لأهداف الأسطورة مارادونا.

وصاحب الهدف المارادوني في حلقة اليوم هو الكوري الجنوبي هيونج مين سون، لاعب توتنهام الإنجليزي، والمتألق في ملاعب البريميرليج مع السبيرز خلال المواسم الأخيرة.

وفي الجولة الـ16 من موسم الدوري الإنجليزي الحالي الذي توقف بسبب كورونا، تمكن سون من إحراز هدفا تاريخيا عن طريق انطلاقة صاروخية ومجهود فردي استثنائي، أثناء مباراة توتنهام وبيرنلي، والتي فاز فيها السبيرز بخماسية نظيفة.

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وبحيازته للكرة مسافة 80 مترا بداية من استلامها أمام منطقة جزاء مرماه وحتى مرمى منافسه، انطلق سون بسرعة استثنائية وصلت لـ34 كيلو/ الساعة متجاوزا 6 لاعبين، ثم هز شباك الخصم بركل الكرة على يسار نيك بوب حارس بيرنلي.



"كنت أريد تمرير الكرة أولا إلى ديلي آلي لأنه كان غير مراقب، لكن أحد لاعبي بيرنلي تبعه، ففكرت للحظة "هل ينبغي علي أن أواصل الركض بالكرة؟"، وبالفعل شجعت نفسي وفعلت ذلك في الوقت الصحيح".. كان هذا تعليق سون لقناة ناديه "سبيرز تي في" على هدفه الرائع في مرمى بيرنلي.

ووصف سون شعوره بأنه كان متفاجئا بإحرازه لهذا الهدف، لاسيما أنه كان على ملعب فريقه وأمام أعين مشجعيه.

كما انهال جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، بالمديح على هدف سون، حيث شبه سبيشيال وان لاعبه الكوري الجنوبي بالأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو دا ليما، والذي أحرز هدفا مشابها بقميص برشلونة عام 1996 أمام فريق كومبوستيلا بالليجا الإسبانية.

وقال مورينيو في تعليقه على الهدف:" قبل هذا الهدف كان ابني يدعو سون بـ"سونالدو"، بينما اليوم سيُدعى "سونالدو نازاريو".