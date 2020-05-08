هدف الأهلي السابق.. تاوامبا يلمح إلى رحيله عن التعاون السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):
قدم الكاميروني لياندر تاوامبا الشكر إلى نادي التعاون السعودي، مشيرا إلى أنه يطمح إلى فتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة، ووصف مشواره مع الفريق بالرائع والمميز.
وكتب تاوامبا على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة :"الرحلة مستمرة، وصفحة جديدة ستفتح قريبا. شكرا للتعاون على العامين الرائعين في السابق".
وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية" أن تلميح اللاعب الصريح بالرحيل يأتي رغم مفاوضاته الأخيرة مع إدارة التعاون، والتي كانت تسير بشكل جيد نحو التجديد بين الطرفين، وفقا للمصادر المقربة من مسؤولي النادي.
ويذكر أن المهاجم الأفريقي انتقل إلى التعاون في صيف 2018 قادما من بارتيزان الصربي، وتبلغ قيمته السوقية حاليا نحو 5ر3 مليون يورو على الأقل.
وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب كان محل اهتمام من جانب النادي الأهلي وفقًا لتقارير صحفية من أجل التعاقد معه الشتاء الماضي وكذلك الحال بالنسبة للعين الإماراتي.
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