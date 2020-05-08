طارق حامد يعلق على لقب "الجزار".. ورسالة لرضا عبدالعال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي هو من تعمد أن يخرجه عن شعوره في مباراة السوبر المصري والتي جرت فبراير الماضي في الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت مباراة السوبر والتي حسم الزمالك لقبها لصالحه مشادة بين كهربا وبين طارق حامد وصلت إلى اشتباك بالأيدي.

وأضاف طارق حامد من خلال ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي : "كهربا هو اللي نرفزني، مصر كلها شاهدت ما حدث."

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وكان كهربا قد قال من خلال ظهور في نفس البرنامج: "لم أستفز طارق حامد في هذه المباراة، هو من قام بسبي أولا"

وتعليقاً على صورة ظهرت أمامه لرضا عبدالعال، قال "رينا يوفقه في اللي بيعمله.. الشعب المصري بيحب الضحك".

وواصل "مش بزعل من لقب الجزار، لأن مش القصد المعنى السلبي، وفي انتقادات بتخليني أبقى أحسن وأفضل، أنا سريع الغضب وزمايلي اعتادوا على كدة خلاص".

وردًا على رامز جلال "الأهلاوية ناس محترمين"