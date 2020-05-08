مدرب المنتخب السعودي لتنس الطاولة يعلن تخفيض راتبه.. بسبب كورونا

في مبادرة من مدرب المنتخب السعودي لتنس الطاولة يوسف ربيع يعلن تخفيض راتبه دعما للاتحادكرة السعودي لتنس الطاولةوتضامناً مع المملكةفي مواجهة انتشار فيروس مع المملكةفي مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. ونشر الاتحاد السعودي لتنس الطاولة تصريحات لمدرب المنتخب قال فيها :"لقد اتخذت هذه المبادرة من حبي لهذا البلدودعما للجهودالمبذولةفي مكافحةفيروس كورونا ومن ضمنها ايقاف النشاط الرياضي متمنياً للجميع الصحة" . لمدرب المنتخب قال فيها :"لقد اتخذت هذه المبادرة من حبي لهذا البلدودعما للجهودالمبذولةفي مكافحةفيروس كورونا ومن ضمنها ايقاف النشاط الرياضي متمنياً للجميع الصحة" .



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