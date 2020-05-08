شاهد .. كريم بنزيما بـ الجلباب العربي

ظهر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريـال مدريد الإسباني، بالجلباب العربي، تزامناً مع الاحتفالات الخاصة بأجواء شهر رمضان الكريم.

ونشر بنزيما، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة له مرتدياً الجلباب، ومعلقاً عليها باللغة الإنجليزية قائلاً "الحمد لله".

ويستعد ريـال مدريد للانتظام في التدريبات الجماعية مجدداً، بعدما أدى الفريق الكتالوني برشلونة مرانه الأول اليوم الجمعة، منذ توقف النشاط الرياضي مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



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