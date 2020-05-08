اتحاد الكرة: صرف مستحقات حكام الوادي الجديد الأحد

أكد مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن منطقة الوادي الجديد لم تحصل على مستحقات حكامها بعد بسبب طول مسافر السفر إلى القاهرة.
قال مسؤولو الجبلاية إنه تم الاتفاق مع منطقة الوادي الجديد على إرسال مندوب بعد غدالأحد لاتحاد الكرة من أجل الحصول على مستحقات الحكام.
صرف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد ود.عزب حجاج، مبلغ ٧ ملايين و٢٥٥ ألف و٦٦٠ جنيه الى
يمثل المبلغ مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية.
وصرف اتحاد الكرة المستحقات للمناطق التالية:
اسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.
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