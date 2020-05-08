اتحاد الكرة يصرف ٧ ملايين جنيه إلى حكام ٢٤ منطقة

صرف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد ود.عزب حجاج، مبلغ ٧ ملايين و٢٥٥ ألفا و٦٦٠ جنيها إلى حكام ٢٤ منطقة. يمثل المبلغ مستحقات الحكام كاملة في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث والكرة الخماسية والنسائية. وصرف اتحاد الكرة المستحقات للمناطق التالية: أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط وبني سويف والإسكندرية والقاهرة والمنيا والفيوم والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ودمياط والشرقية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

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