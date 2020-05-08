رامي صبري يعقد قرانه على الإعلامية شيما صابر في حفل عائلي

عقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر، اليوم الجمعة.

وأقيمت مراسم الزفاف في حفل صغير في إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري، من أبرز لاعبي الفريق البترولي، بقضاؤه سنوات طويلة داخ النادي، كما سبق له الترشح للإنضمام إلى النادي الأهلي مؤخراً.



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