البارالمبية السعودية تنظم ندوة عن بعد "التغييرات في تصنيف ألعاب القوى"

يفتتح رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن مساء غد السبت أولى دورات اتحاد العاب القوى"عن بعد"بعنوان "التغييرات في تصنيف ألعاب القوى". تصنيف ألعاب القوى". ويقدم الدورة رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية الدكتور محمد باقر، نائب رئيس الاتحاد أ. ناصر القحطاني.

ويأتي حرص اللجنة البارالمبية على تنظيم دورات عن بعد في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس

رئيس الاتحاد أ. ناصر القحطاني.ويأتي حرص اللجنة البارالمبية على تنظيم دورات عن بعد في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا

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