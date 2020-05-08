بعد علقة رامز.. مرتضى منصور يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره مع المجنون رامز جلال وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله. الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره مع المجنون رامز جلال وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله. وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز درسا في رجولة الزمالكاوية.

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