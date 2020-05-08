مدرب بايرن ميونخ يشرح أنسب طريقة لتحضير اللاعبين لاستئناف الموسم

عبّر مدرب نادي بايرن ميونيخ “هانزي فليك” عن قلقه قبل استئناف الموسم الألماني، حيث قال إن أداء ما قبل فيروس “كورونا” لا يعني شيئاً، وإن السر لبداية جديدة جيدة هو اتباع سياسة التحضير قصيرة الأمد.
وتوقف الدوري الالماني في مارس، وكان بايرن ميونخ يتصدر جدول الترتيب متفوقاً على بوروسيا دورتموند بفارق 4 نقاط، حيث يرغب في الفوز بلقبه الثامن على التوالي.
وقرر فليك إعطاء لاعبي الفريق البافاري راحة سلبية من الحصة التدريبية اليوم الجمعة، قبل أن يعود الجميع إلى مركز التدريب، قبل أن يلعبوا مرة أخرى يوم 17 مايو الجاري أمام يونيون برلين.
وقال فليك لوسائل الإعلام حين علم بعودة البوندسليجا “الأمر متعلق حالياً بتقبل الوضع. ما حدث في بداية الموسم، لا يهم الآن. الكل يبدأ من الصفر. المباريات بدون جمهور شيء مميز. الأمر متعلق بالعقلية”.
ثم أضاف “بالطبع نحن المدربون نريد المزيد من الوقت لتحضير اللاعبين، ولكن في ظل الظروف الحالية لا يوجد أي سبيل للاختيار، وعلينا التحضير بخطة قصيرة الأمد”.
وسمحت السلطات الألمانية يوم الأربعاء الماضي باستئناف الدوري الألماني مرة أخرى، بعد الكشف عن 10 حالات مصابة من 1747 اختبارًا للكشف عن المصابين بفيروس “كورونا”.
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