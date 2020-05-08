حصار مغربي على جناح الوداد “أمين تيغزوي”

تلقى جناح نادي الوداد البيضاوي المغربي “أمين تيغزوي” اتصالات قوية من عدة أندية محلية للانضمام لصفوف أحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أخبره المدير الفني “كارلوس جاريدو” بأنه خارج خططه عند استئناف النشاط الرياضي.

وشارك أمين تيغزوي لمدة 90 دقيقة مرة واحدة فقط تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس جاريدو خلال النصف الثاني من الموسم، كانت أمام سريع واد زم عندما فاز “الواك” بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ 14 من البطولة الاحترافية.

ولم يحجز أمين مكانًا دائمًا لنفسه في تشكيلة الوداد منذ انضمامه من أولمبيك خريبكة صيف 2017، حيث شارك كبديل في 17 مباراة من أصل 57 مباراة لعبهم بمسابقة الدوري المحلي، كما أن معظم مبارياته التي لعبها كأساسي كان يخرج بعد انتهاء الشوط الأول!.

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واكتفى لاعب نادي نانسي الفرنسي وفينتيرثور السويسري الأسبق، بتسجيل 8 أهداف للوداد في الدوري المغربي بواقع 6 أهداف في أول موسم، وهدف في الموسم الثاني، وهدف واحد هذا الموسم سجله أمام يوسفية برشيد في فوز الوداد (1/3).

وأكدت وسائل إعلام مغربية أن إدارة الوداد لا تسعى للاحتفاظ بتيغزوي ما سيشعل سوق الانتقالات الصيفية القادمة في المغرب، حيث ترغب عدة أندية في ضمه بسبب ما يتمتع به من إمكانيات جيدة.

ولا يوجد أي أمل في مواصلة اللاعب مع الوداد الذي بات يعتمد بشكل كبير على “فرانسيس كازادي وبديع أووك” على الرواق الأيمن.