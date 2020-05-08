ميراليم بيانيتش يتوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة

يبدو أن إدارة نادي برشلونة نجحت في إغلاق صفقتها الأولى للموسم الجديد، بعدما اتفقت وسائل الإعلام على توصلهم لاتفاق مع متوسط ميدان يوفنتوس “ميراليم بيانيتش” خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ورد، وافق النجم البوسني على الانضمام إلى برشلونة، ليكتفي بأربعة أعوام من ارتداء قميص بطل إيطاليا، سبقتها خمسة أعوام بقميص نادي العاصمة روما.

وكان هناك حديث عن مشاركة لاعب خط الوسط الصاعد من ليون في فرنسا، في صفقة تبادلية ستشهد انتقال “آرثر ميلو” إلى يوفنتوس، ولكن حتى الآن لم يوافق اللاعب البرازيلي على الرحيل من الفريق الكتلوني.

وكتبت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع بيانيتش حول شروط نقله إلى برشلونة، الآن كل ما تبقى هو اتفاق بين الناديين، مع تقييم يوفنتوس للاعبه بمبلغ 60 مليون يورو.

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ولن توافق إدارة يوفنتوس على ما يبدو بأي أوراق أخرى، حيث طرحت صحيفة “سبورت” فكرة الزج بنجمي الوسط “أرتورو فيدال” و”إيفان راكيتيتش” بدلاً من آرثر، ولكن هذا الأمر مرفوض بالمرة لدى البيانكونيري.

ويمتلك بيانيتش من العمر 29 عامًا، واستطاع فرض كلمته على الكثير من اللاعبين في وسط ميدان السيدة العجوز، وتوّج مع النادي الإيطالي بعدة إنجازات أهمها أربعة ألقاب للاسكوديتو.

يذكر أن بيانيتش لن يكون آخر المنضمين لبرشلونة من الدوري الإيطالي، نتيجة ادعاءات صحيفة “سبورت” بتقدم المفاوضات بين برشلونة والإنتر لضم المهاجم “لاوتارو مارتينيز” خلال صيف 2020.