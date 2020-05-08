فيصل العجب يُوضح سبب انهيار انتقاله إلى الهلال السوداني

تحدث أسطورة منتخب السودان ونادي المريخ “فيصل العجب” عن سبب انهيار انتقاله إلى صفوف الهلال السوداني قبل اعتزاله لكرة القدم بفترة قصيرة.

وأكد صاحب الـ 41 عامًا بأنه لم يتخيل نفسه بقميص الهلال الذي كان يُنافسه على الألقاب المحلية رفقة المريخ لفترة فاقت الـ 10 أعوام.

وبدأ فيصل العجب مشواره مع المريخ أمدرمان عام 1994، واستمر بين صفوفه حتى عام 2013، ليدخل بعدها في مفاوضات جادة مع الهلال، لعدم رغبة إدارة المريخ في تمديد عقده.

وعن تلك الفترة الصعبة من مسيرته، قال فيصل عجب لبرنامج “وسط الدائرة” على قناة الملاعب الرياضية السودانية “نعم، كنت على مقربة من الانضمام لصفوف الهلال، واجتمعت بإدارة النادي، لكن قبل توقيع العقود تذكرت بأن جمهور المريخ لن يتقبل الأمر بصرف النظر عما فعلته الإدارة معي”.

Advertisements

وأوضح “لم أستطع تخيل نفسي أدافع عن ألوان الهلال بعد كل هذه المدة مع المريخ، كان أمرًا صعبًا عليّ، لهذا السبب رفضت التوقيع للهلال في نهاية المطاف”.

وأشار فيصل العجب إلى أن بعض الصحفيين فبركوا بعض الصور وهو يرتدي قميص الهلال، قائلاً “لا أعرف لماذا فعلوا ذلك، أو ماذا كان غرضهم من تلك الصور؟ كانوا لا يريدون أن أعود إلى المريخ مُجددًا”.

وأضطر اللاعب الذي مَثل المنتخب السوداني في 27 مباراة دولية وسجل 13 هدفًا، لاعتزال كرة القدم في عام 2013 قبل أن يعدل عن قراره هذا في العام التالي ليمثل نادي المريخ فاشر لمدة موسمين، ومنه انتقل إلى نادي النيل شندي ليدافع عن ألوانه في 15 مباراة محلية.

وفي عام 2017 عاد فيصل العجب إلى المريخ لعتزل بين صفوفه بعدما شارك في مباراتين فقط بالدوري السوداني الممتاز آنذاك.