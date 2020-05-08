حقق منتخب البرازيل لكرة القدم لقب كأس العالم 1962 للمرة الثانية فى تاريخه، والذي اقيم فى التشيلي، وذلك تحت قيادة المدير الفني “أيموري موريرا”، وفى هذا الموضوع نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب البرازيل في كأس العالم 1962.

انتصر المنتخب البرازيلي على نظيره منتخب تشيكوسلوفاكيا (التشيك حالياً) فى المباراة النهائية بالمونديال بنتيجة 3-1، والذي لعب على ملعب تشيلي الوطني في العاصمة سانتياجو، وسجل أهداف منتخب البرازيل كل من (أماريلدو) الهدف الاول، (وزيتو) الهدف الثاني، (وفافا) الهدف الثالث، وسجل هدف تشيكوسلوفاكيا الوحيد اللاعب ( يوسيف ماسوبست).

وخلال كأس العالم 1962 حقق منتخب البرازيل بالدور الاول الفوز على منتخب المكسيك بهدفين نظيفين، وفى المباراة الثانية تعادل مع منتخب تشيكوسلوفاكيا بدون اهداف، وفى المباراة الثالثة حقق الفوز على منتخب اسبانيا بنتيجة 2-1.

وفى الدور ربع النهائي فاز منتخب البرازيل على منتخب انجلترا بنتيجة 3-1، وتأهل الى الدور نصف النهائي ليواجه البلد المضيف “منتخب تشيلي” وحقق الفوز بنتيجة 4-2، واستطاع منتخب البرازيل الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة النهائية على تشيكوسلوفاكيا.

وكان هداف منتخب البرازيل فى تلك النسحة من المونديال كلا من (جارينشيا، وفافا) بواقع 4 أهداف لكل لاعب، متقاسمان هذا اللقب مع خمسة لاعبين آخرين هم (ودرازين يركوفيتش وفلوريان ألبرت وفالنتين إيفانوف وليونيل سانشيز).

وحصل لاعب منتخب البرازيل ونجم نادي بوتافوجو ريجاتاس”جارينشيا” على جائزة افضل لاعب فى نسخة كأس العالم 1962، وكانت جائزة أفضل لاعب ناشئ من نصيب لاعب منتخب المجر “فلوريان ألبرت”.

فيديو | أهداف منتخب البرازيل في كأس العالم 1962

مباراة البرازيل والمكسيك (2-0)

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مباراة البرازيل واسبانيا (2-1)

فيديو اصابة اسطورة البرازيل “بيليه”

مباراة البرازيل وتشيلي (4-2)

لقطات من مونديال 1962 (معركة سانتياجو الشهيرة)

مباراة البرازيل وانجلترا (3-1)

المباراة النهائية بين البرازيل وتشيكوسلوفاكيا (3-1)

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