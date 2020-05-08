تحديد موعد فتح وغلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المغربي

استقر الاتحاد المغربي لكرة القدم على الموعد الجديد لفتح وغلق سوق الانتقالات الصيفية 2020، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد “فوزي لقجع” يوم أمس الخميس عبر تقنية فيديو كونفرانس.

وسيتم فتح باب الانتقالات الصيفية أمام أندية الدوري المغربي بشكل رسمي مع بداية شهر يونيه المقبل، على أن يغلق في بداية شهر سبتمبر.

وأكد رئيس لجنة القوانين والأنظمة التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم “حسن الفيلالي” اعتماده للتوصية التي أرسلها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص العقود التي تربط الأندية واللاعبين والمدربين، ومدة فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف “أعطى الفيفا الضوء الأخضر للفرق فتح باب التفاوض للاتفاق مع اللاعبين والمدربين من أجل خفض رواتبهم، وخلال رسالة الفيفا ذاتها، مُددت فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حتى نهاية الموسم الكروي”.

Advertisements

وختم “كان من المقرر أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية 2020 في بداية شهر يوليو، لكن (الميركاتو الصيفي) سيستمر هذه المرة لمدة 12 أسبوعًا، ما بين يونيه إلى بداية سبتمبر”.

ومن المستبعد اعتماد الأندية المغربية على المزيد من المحترفين خلال الفترة القادمة بسبب الأزمات المالية التي تعاني منها بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وتضم أندية الدوري المغربي للمحترفين ما مجموعه “78 محترفًا”، من ضمنهم لاعب موريسي البرازيلي السابق “كلاوديو رافائيل” الذي يمثل أولمبيك آسفي منذ عام 2017، وشارك معه في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم.