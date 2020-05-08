الاهلي يرفض استخدام صالح جمعة لنسبة الـ 5٪

اتفقت إدارة الاهلي مع المدير الفني للفريق “رينيه فايلر” على منح صانع الألعاب كثير المشاكل “صالح جمعة” فرصة المشاركة ولو كبديل في الـ 16 مباراة المتبقية للفريق في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لتفويت فرصة رحيله بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة التي ستستمر لمدة 12 أسبوعًا بقرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ولم يُشارك صالح جمعة في أي مباراة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020/2019، رغم مرور 17 جولة، بسبب عدم إلتزامه في التدريبات الجماعية تحت قيادة رينيه فايلر.

صالح جمعة، الذي يمتد تعاقده مع الأهلي حتى يونيه 2022، أراد الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ 5٪ من مباريات الاهلي هذا الموسم على جميع الأصعدة، كي يفسخ عقده من طرف واحد، وفق القواعد المنصوص عليها في الفيفا.

وضاعف توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا، من فرص رحيل صالح جمعة بالمجان خلال الميركاتو الصيفي.

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لكن إدارة الأهلي تحاول التصدي لتلك المحاولة بالاتفاق مع رينيه فايلر على إشراكه كبديل في بعض المباريات فور استئناف النشاط الكروي كي تتجاوز مشاركاته مع الفريق نسبة الـ 5٪.

ولعب صالح جمعة ما مجموعه 50 مباراة في الدوري المصري منذ انضمامه من إنبي في صيف 2015 بعد انتهاء إعارته مع ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وتوقفت مشاركات صالح جمعة مع الأهلي في الدوري منذ مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من موسم 2019/2018، كما توقفت مشاركاته مع منتخب مصر منذ مباراة الكونجو برازفيل يوم 8 أكتوبر 2017 في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2018.