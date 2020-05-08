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تحديد موعد عودة الدوري الاسباني ومواعيد المباريات

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محمود ماهر 0 تبليغ

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كشفت إذاعة كواترو الإسبانية، اليوم الجمعة 8-5-2020، عن تاريخ عودة الدوري الاسباني ومواعيد المباريات، حسب مصدر خاص بالإذاعة داخل رابطة الليجا.

وادعت الإذاعة أن عودة الليجا ستكون يوم السبت الموافق 20 يونيه 2020، على أن تقام المباريات في المساء فقط وليس في وقت الظهيرة كما كان يحدث مع عدد كبير من المباريات قبل تفشي فيروس .

وأكدت كواترو أن المباريات المتبقية من الليجا ستوزع بين الساعة 19:30 و21:30 بالتوقيت المحلي لإسبانيا.

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وتدرس رابطة الليجا سبل جعل اللعب خلف أبواب معلقة أكثر جاذبية بالنسبة للاعبين والمشجعين بتطبيق فكرة ملء المدرجات برسائل خاصة من المعجبين في تويتر.

ويتصدر المسابقة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الثاني، ولا تزال آمال أندية فياريال وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد قائمة لمنافسة إشبيلية وخيتافي على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى .

وأمام الثلاثي “ريال مايوركا وليجانيس وإسبانيول” فرصة حقيقية للنجاة من الهبوط إلى السيجوندا، فلا تفصلهم الكثير من النقاط عن بلد الوليد وإيبار وسيلتا فيجو، أصحاب المراكز ال15 و16 و17.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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