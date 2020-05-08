تحديد موعد عودة الدوري الاسباني ومواعيد المباريات

كشفت إذاعة كواترو الإسبانية، اليوم الجمعة 8-5-2020، عن تاريخ عودة الدوري الاسباني ومواعيد المباريات، حسب مصدر خاص بالإذاعة داخل رابطة الليجا.

وادعت الإذاعة أن عودة الليجا ستكون يوم السبت الموافق 20 يونيه 2020، على أن تقام المباريات في المساء فقط وليس في وقت الظهيرة كما كان يحدث مع عدد كبير من المباريات قبل تفشي فيروس كورونا.

وأكدت كواترو أن المباريات المتبقية من الليجا ستوزع بين الساعة 19:30 و21:30 بالتوقيت المحلي لإسبانيا.

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وتدرس رابطة الليجا سبل جعل اللعب خلف أبواب معلقة أكثر جاذبية بالنسبة للاعبين والمشجعين بتطبيق فكرة ملء المدرجات برسائل خاصة من المعجبين في تويتر.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الثاني، ولا تزال آمال أندية فياريال وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد قائمة لمنافسة إشبيلية وخيتافي على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا.

وأمام الثلاثي “ريال مايوركا وليجانيس وإسبانيول” فرصة حقيقية للنجاة من الهبوط إلى السيجوندا، فلا تفصلهم الكثير من النقاط عن بلد الوليد وإيبار وسيلتا فيجو، أصحاب المراكز ال15 و16 و17.