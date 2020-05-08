ريال مدريد: لوكا يوفيتش تعرض لإصابة خطيرة

أكدت إدارة ريال مدريد تعرض المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” لإصابة خطيرة هذا الأسبوع ستتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وقالت إدارة ريال مدريد في بيان رسمي “بعد الاختبارات التي تم إجراؤها اليوم الجمعة 8-5-2020 لمهاجم الفريق لوكا يوفيتش من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر في مفصل عظم القدم اليمنى، في انتظار المزيد من التطورات”.

وكانت مذيعة راديو كوبي الإسباني “آرانشا رودريجيز” قد كشفت في وقت سابق اليوم عن معاناة لوكا يوفيتش من كسر مفصلي في عظم القدم اليمنى، ما سيؤدي لغيابه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

ولم يشارك لوكا يوفيتش سوى مرة واحدة كأساسي في آخر 6 مباريات له مع ريال مدريد، كانت أمام ريال سرقسطة في الدور الرابع من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولعب يوفيتش للمرة الأخيرة مع الريال 7 دقائق فقط أمام مانشستر سيتي، بعد نزوله في الدقائق الخمس الأخيرة من لقاء ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر رجال زيدان بنتيجة 2/1.