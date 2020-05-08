مؤمن زكريا يفتخر بصداقة الثنائي المشاكس في الاهلي

عبر الجناح الدولي المصري السابق “مؤمن زكريا” عن فخره واعتزازه بالصداقة التي تربطه بالثنائي المشاكس في الاهلي “صالح جمعة ومحمود كهربا”.

ونشر مؤمن زكريا فيديو مصور له على موقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي، يضم صالح جمعة ومحمود كهربا، على أنغام أغنية “أول مرة ألاقي صاحب جدع كل ما احتاجه ميتأخرش” الخاصة بالفريق الغنائي “مسار اجباري”.

وافتعل محمود كهربا مشكلة مع طارق حامد خلال الدقائق الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، أدت إلى إيقافه عن لعب أي مباراة حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2019 بقرار رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم.

أما صالح جمعة فلم يشارك مع الأهلي في أي مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، منذ تولي المدرب السويسري رينيه فايلر مسؤولية الفريق خلفًا لمارتن لاسارتي، بسبب كثرة تغيبه عن تدريبات الفريق وعدم إلتزامه بتعليمات الإدارة ومدير الكرة “سيد عبد الحفيظ”.

وشارك صاحب الـ 26 عامًا في 13 مباراة خلال الموسم الماضي مع الأهلي، من بينهم 6 مباريات كبديل، واستطاع تسجيل هدفين، وكان آخر ظهور له مع الفريق في الدوري أمام الزمالك يوم 28 يوليو 2019 لمدة 22 دقيقة فقط.