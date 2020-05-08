محمد الكواليني: اعتذرت لوليد سليمان بنفسي

اعترف المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني” بأنه اعتذر بنفسه لنجم وسط الاهلي “وليد سليمان” بعد الهفوة التي اقترفها خلال تعليقه على مباراة للأهلي أمام القطن الكاميروني في بطولة الكونفدرالية عام 2014.

وتأخر الاهلي في بداية المباراة التي لعبت ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية، وعند الدقيقة 25 قال محمد الكواليني أثناء تعليقه على اللقاء في قناة بي إن سبورتس “العب يا حيوان” بدلاً من “العب يا حاوي”، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد الكواليني لقناة أون تايم سبورت خلال لقاء مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف “ارتكبت خطأ غير مقصود بالمرة خلال مباراة الأهلي في أفريقيا منذ عدة سنوات، الفريق كان متأخرًا في النتيجة، وأنا معتاد على مناداة وليد سليمان خلال المباريات بلقبه (الحاوي)، لكنني تلعثمت فتحولت كلمة الحاوي إلى كلمة خارجة لا يصح أن تصدر مني”.

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وأضاف “بعد المباراة وجدت اسمي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (ترند)، ففكرت بعدها بالاتصال بوليد سليمان للاعتذار منه، مع العلم بأنني لم يسبق لي الاتصال بأي لاعب للتحدث معه عن أمر ما حدث خلال المباراة”.

إلى ذلك، استطاع الأهلي تحويل تأخره لفوز بفضل ثنائية موسى يدان وعمرو جمال، ليبلغ الدور النهائي من البطولة التي تُوج بها على حساب نادي سيوي سبور العاجي، ليضيف لقب الكونفدرالية إلى سجلات بطولاته العامر بالإنجازات.