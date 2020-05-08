هل ينتقل أشرف بنشرقي إلى الدوري التركي ؟

واصلت إدارة نادي طرابزون سبور، المتصدر الحالي لمنافسات الدوري التركي، سعيها خلف التعاقد مع نجم نادي الزمالك “أشرف بنشرقي” خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بمساعدة من المدافع الدولي المغربي “مروان دا كوستا” الذي انضم لصفوف الفريق في ميركاتو يناير الماضي.

ويتصدر نجم الوداد البيضاوي المغربي السابق ولاعب منتخب المغرب الأول “أشرف بنشرقي” قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في طرابزون سبور، بعد الأداء الخارق الذي قدمه رفقة الزمالك المصري في دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وبعض المباريات المحلية هذا الموسم.

وأكدت الصحف التركية أن طرابزون سبور بدأ العمل على ملف ضم بنشرقي رغم تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

ويود النادي التركي استغلال الحالة المالية الصعبة التي سيواجهها الزمالك بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث أثقلت رواتب لاعبيه كاهل رئيس النادي “مرتضى منصور”.

بنشرقي يُفكر في كلام حاجي

بدأ أشرف بنشرقي التفكير في كلام مدرب المنتخب المغربي “مصطفى حاجي” الذي قال لقناة أون تايم سبورت إن فرص انضمام اللاعب المحترف في دوري عربي لمنتخب المغرب أقل بمراحل من اللاعب الذي ينشط في أحد الدوريات الأوروبية.

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وبدأ وكيل أعمال بنشرقي البحث عن فرصة أوروبية حقيقية، ومنذ ذلك الحين وتظهر أنباء وتكهنات عن تلقيه لعروض ملموسة من دوريات الصف الثاني والثالث في القارة العجوز.

وزعمت صحيفة فوتبول نيوز البلجيكية بأن بنشرقي مطلب قوي في ناديي ستاندار لييج البلجيكي وطرابزون سبور التركي، بالإضافة إلى مونبلييه ونيس وستراسبورج الفرنسيين.

كما يحاول المغربي “يوسف العربي” إقناع إدارة أولمبياكوس بالتعاقد مع أشرف بنشرقي خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل الدولي المصري “أحمد حسن كوكا” في الخط الأمامي.

ورغم التصريح المُحبط الذي أطلقه مصطفى حاجي، إلا أنه منح بنشرقي أملاً في التواجد مع منتخب أسود أطلس في تصفيات مونديال 2022، قائلاً “لا يزال صغير السن ويتمتع بالمهارات، ويلعب بشكل جيد للغاية في مصر، لكن يجب أن يطور مهاراته بشكل كامل ويغادر الزمالك ويحترف في أوروبا”.