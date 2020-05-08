حقق منتخب البرازيل لقب كأس العالم 1958 للمرة الأولي فى تاريخه والمقام فى السويد، وذلك تحت قيادة المدير الفني”فيسنتي فيولا” وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو | أهداف منتخب البرازيل في كأس العالم 1958.

انتصر المنتخب البرازيلي على نظيره منتخب السويد فى المباراة النهائية بنتيجة 5-2، والتي اقيمت على ملعب “راسوندا” في بلدية سولنا السويدية، سجل أهداف البرازيل كل من (فافا) هدفين، (وبيليه) هدفين “افضل لاعب ناشئ فى المونديال (17 عاما) ، (وماريو زاجالو) هدف واحد، وسجل هدفي المنتخب السويدي كل من (نيلس ليدهولم، واجني سيمونسون).

وخلال مونديال 1958 حقق منتخب البرازيل فى دور المجموعات (المجموعة الرابعة) الفوز على منتخب النمسا بنتيجة 3-0، وتعادل فى المباراة الثانية امام منتخب انجلترا، وفى المباراة الثالثة فاز منتخب البرازيل على منتخب الاتحاد السوفيتي “روسيا حاليا” بهدفين نظيفين.

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وفى الدور ربع النهائي فاز منتخب البرازيل على منتخب ويلز بهدف دون رد، وفى الدور نصف النهائي حقق السامبا الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة 5-2، ليتأهل الى المباراة النهائية ويفوز على منتخب السويد “المستضيف” 5-2 محققا أول لقب كأس عالم فى تاريخه، وكان هداف البطولة اللاعب الفرنسي “جاست فونتين” نجم نادي ستاد ريمس، وسجل 13 هدف.

فيديو | أهداف منتخب البرازيل في كأس العالم 1958

المباراة النهائية