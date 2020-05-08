السماح بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم بسبب كورونا

سيسمح لفرق كرة القدم بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة بعد الموافقة على تعديلات مؤقتة في القواعد تهدف إلى التخفيف على اللاعبين عند استئناف الدوريات المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا.



ويمكن تطبيق التعديلات، التي وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الإيفاب)، في جميع المنافسات الكروية التي ستستأنف فعالياتها خلال العام الحالي، وسيترك لكل جهة منظمة اتخاذ القرار بشأن اعتمادها في منافساتها.



وسيُسمح أيضا بوقف استخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم (الفار) أثناء المباريات لتجنب تجمع الأفراد المسؤولين عنها في غرفة واحدة.



ومن المقرر استئناف دوري كرة القدم الألماني مبارياته الأسبوع المقبل، ويحتمل عودة الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل.



ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن تحديد قواعد اللعبة، على التعديل المؤقت بهدف حماية اللاعبين والحفاظ على سلامتهم.



وقال المجلس في بيان له :" يدخل التعديل المؤقت حيز التنفيذ على الفور، وجاء القرار نظرا لأنه يمكن لعب المباريات في فترة مكثفة وفي ظروف مناخية مختلفة، وكلاهما يمكن أن يكون له تأثير على سلامة اللاعب".



وسوف يقرر "الإيفاب" و"الفيفا" لاحقا إمكانية تمديد هذا القرار إلى الموسم المقبل 2020-2021، أم سيتم إلغاؤه فيما بعد.



ما هي التعديلات المؤقتة؟



- سيكون لكل فريق إجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة بدلا من ثلاثة.

- وللحد من توقف المباراة وتضييع الوقت، من حق كل فريق إجراء التبديلات الخمسة في ثلاث مناسبات فقط أثناء اللعب، ويمكن تنفيذها أيضا بين الشوطين.

- إذا قام الفريقان بإجراء تبديلهما في نفس الوقت، فسوف يحسب هذا فرصة من الفرص الثلاث المقررة لكل فريق.

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- يمكن ترحيل التبديلات والمناسبات المتبقية غير المستخدمة في المباراة إلى الوقت الإضافي في المباريات النهائية أو التي تتطلب خروج فائز.

- وفي المنافسات التي تسمح بتبديل إضافي في الوقت الإضافي، سيحصل كل فريق على فرصة إجراء تبديل سادس.

المصدر: بي بي سي

