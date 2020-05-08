رياضة | برشلونة ينتظر الخطوة التي ستحسم مستقبل نجمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة ينتظر الخطوة التي ستحسم مستقبل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القرار الأخير بشأن بيع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى صندوق الاستثمار السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة ينتظر هو الآخر هذه الخطوة، بأن يتم بيع النادي لمستثمرين أغنياء، وإتمام خطة التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

برشلونة يعول على أن يكون بوكيتينو له دورا في إقناع إدارة نيوكاسل، حال تعيينه، بضم البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، غير المرغوب فيه.

وسيعود كوتينيو إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي، بعد أن تمت إعارته لبايرن ميونيخ، ولكنه لم يوفق.

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ويشار إلى أن نيوكاسل سيرغب في تشكيل فريق يمكنه المنافسة على الألقاب في إنجلترا، مما سيدفعه لإنفاق كثير من الأموال، حسب ما أوضحت التقارير الصحفية والتي ذكرت،"في هذا الوضع، يضطر الملاك الجدد عادة لتنفيذ رغبات المدرب دون نقاش".

جدير بالذكر أن كوتينيو لعب تحت قيادة بوكيتينو في إسبانيول عندما انتقل من إنتر على سبيل الإعارة موسم 201-2012، كما أراد الأرجنتيني ضمه إلى توتنهام الصيف الماضي.

وها قد سنحت الفرصة ليجتمع الثنائي من جديد، إذ رحل بوكيتينو عن توتنهام في منتصف الموسم بسبب سوء النتائج، كما يرغب برشلونة في التخلص من كوتينيو لسوء مستواه.

وسيضع برشلونة شرطا أمام نيوكاسل لبيع كوتينيو، وهو الحصول على 100 مليون يورو، خاصة بعد أن اشتراه من ليفربول قبل عامين ونصف مقابل 160 مليون يورو.