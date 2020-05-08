رياضة | الأهلي يفتح ملف قضية كوليبالي من جديد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح ملف قضية كوليبالي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لفتح ملف قضية سليمان كوليبالي لاعب الفريق السابق ونجم نادي النجم الساحلي التونسي في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "كوارجي" التونسية أن الأهلي ينوي التقدم بشكوى ضد النجم الساحلي في الاتحاد الدولي بسبب عدم التزام النادي بإرسال باقي المستحقات التي تم جدولتها بشأن غرامة كوليبالي.

وأكدت الصحيفة أن النجم الساحلي لم يقم بدفع باقي الغرامة النوقعة على كوليبالي بسبب فسخ عقده مع الأهلي بطريقة غير قانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي اتفق مع النجم الساحلي على دفع ١.٤ مليون دولار قيمة الغرامة الموقعة على كوليبالي على أربع أقساط ولكن النادي التونسي لم يدفع سوى قسط واحد وهو ما سيدفع الأحمر للتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي.