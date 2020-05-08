رياضة | نجم بيرنلي: يمكننا اللعب في ملاعب محايدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيرنلي: يمكننا اللعب في ملاعب محايدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نجم نادي بيرنلي الإنجليزي، بن ميي، أن لاعبي البريميرليج يمكنهم اللعب في ملاعب محايدة حال عودة الدوري الإنجليزي من جديد في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

ولا تزال منافسات كرة القدم متوقفة في المملكة المتحدة، لكن بلاد مثل ألمانيا وبلغاريا حددت مواعيد عودة بطولاتها.

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وستلتقي أندية الدوري الإنجليزي يوم الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، لكن بعض الأندية لا تؤيد قرار إقامة المباريات على ملاعب محايدة.

وقال ميي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"هذا ليس مثاليا، لكن هذه الأوقات تدعو لإجراءات مغايرة."

وواصل : "أعتقد أننا كلاعبين يمكننا ممارسة كرة القدم في الحديقة أو حتى في ملعب غير مألوف، نتمنى أن يتم نقل تلك المباريات تليفزيونيا ليتمكن المشجعون من مشاهدتها ويستمتعون بها".