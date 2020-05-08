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رياضة | برشلونة يغلق ملف التعاقد مع مدافع في الصيف

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يغلق ملف التعاقد مع مدافع في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق نادي برشلونة ملف التعاقد مع لاعب مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر نادي برشلونة على عدم التعاقد مع مدافع جديد، والاعتماد على العناصر الموجودة معه، ذلك حسب ما أوضح تقرير صحفي إسباني.

مدرب الفريق كيكي سيتين سيستعين بخدمات الأوروجوياني الشاب رونالد آراخو لاعب الفريق الرديف، في الفريق الأول، الموسم القادم.

وأعطت رابطة الضوء الأخضر للعودة للتدريبات مع الالتزام بالبروتكول الموضوع من وزارة الصحة الإسبانية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس ، ليعود البارسا إلى التدريبات اليوم.

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