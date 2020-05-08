رياضة | نجم التعاون السعودي يُلمح إلى الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم التعاون السعودي يُلمح إلى الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مسير الكاميرون لياندر تاوامبا مع نادي التعاون السعودي باتت قريبة من النهاية، بعدما ألمح اللاعب إلى أنه يريد فتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكتب تاوامبا على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "الرحلة مستمرة، وصفحة جديدة ستفتح قريبا. شكرا للتعاون على العامين الرائعين في السابق".

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن تلميح اللاعب الصريح بالرحيل يأتي رغم مفاوضاته الأخيرة مع إدارة التعاون، والتي كانت تسير بشكل جيد نحو التجديد بين الطرفين، وفقا للمصادر المقربة من مسؤولي النادي.