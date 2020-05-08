رياضة | برشلونة يتوج بطلًا لدوري الأضواء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتوج بطلًا لدوري الأضواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلننت اللجنة التنفيذية لكرة القدم في إسبانيا، تتويج نادي برشلونة للسيدات بلقب الدوري الإسباني، بعد إلغاء كل مسابقات غير المحترفين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد في بيان إن "اللجنة صدقت على كل القرارات التي اتخذتها المؤسسة يوم الأربعاء ما يعني أيضا عدم وجود هبوط من دوري الأضواء للسيدات أو الدرجتين الثانية والثالثة من كرة القدم للرجال".

وأضاف البيان أنه "سيكون هناك صعود إلى دوري الدرجة الثانية للرجال ودوري الأضواء للسيدات عبر مواجهات فاصلة ستقام دون جماهير".

وكان برشلونة يتفوق بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات في مارس (آذار) بسبب الوباء قبل تسع جولات على النهاية.

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وسينضم أتلتيكو الى برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما سينجو متذيلا الترتيب فالنسيا وإسبانيول من الهبوط للدرجة الثانية.

وسيصعد فريقان من الدرجة الثانية ما يعني أن دوري الأضواء الموسم المقبل سيضم 18 فريقاً بدلاً من 16 في الموسم الحالي.

وبينما تم إلغاء مسابقات غير المحترفين سيتم استئناف منافسات أرفع درجتين في الدوري الإسباني في يونيو (حزيران) حيث عادت بعض الأندية إلى التدريبات الفردية اليوم الجمعة لأول مرة منذ شهرين.