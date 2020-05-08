رياضة | بسبب كورونا.. إلغاء دوري أمم الكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. إلغاء دوري أمم الكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، اليوم الجمعة، إلغاء بطولة دوري الأمم بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان مقرراً أن تنطلق فعاليات هذه البطولة في 19 مايو الحالي على مستوى منافسات السيدات وفي 22 من الشهر نفسه على مستوى منافسات الرجال.

وحلت بطولة دوري الأمم مكان مسابقتي الدوري العالمي للرجال والجائزة الكبرى للسيدات في موسم 2018.

وخلال هذه البطولة الموحدة ، يتنافس 16 منتخباً على اللقب حيث تستغرق فعاليات البطولة ستة أسابيع علماً بأن كل أربعة منتخبات تخوض منافسات البطولة على أرض إحدى الدول المشاركة.