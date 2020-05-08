شكرا لقرائتكم كاسونجو يغازل الابيض وينشر صورة لابنه مع شعار الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك صورة لابنه عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " مع شعار نادي الزمالك.

وتعتبر الصورة التي نشرها كاسونجو محاولة منه لكسب ود الجماهير البيضاء خلال الفترة المقبلة، والتي يحتاج فيها اللاعب الكونغولي دعم الجماهير للتواجد داخل صفوف الزمالك الموسم المقبل في ظل إمكانية تقليص عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق وفقا للقرار المنتظر من جانب اتحاد الكرة.

وتلقي كاسونجو عدة عروض خليجية للانتقال اليها في الموسم المقبل، الا انه رفض التفاوض او الحديث عنها الا بعد وضوح الرؤية في الزمالك، ومن المنتظر ان تصرف ادارة الزمالك مستحقات كاسونجو المتأخرة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب انتعاش خزينة النادي بفلوس العضويات.

من ناحية اخري قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره في احد البرامج التليفزيونية.

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وأكد مرتضي منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك رفع الغرامة عن طارق حامد لاعب وسط الفريق.

من جانبه أكد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إنه سريع الغضب، ومن السهل اثارة انفعاله، خاصة خلال تركيزه أثناء خوض المباريات.

أضاف طارق حامد فى أحد البرامج التليفزيونية، إنه يقوم فى بعض الأحيان بـ"شتيمة" زملائه فى الملعب بسبب سرعة انفعاله، إلا أن زملائه اعتادوا على هذا الأمر، نظرًا لكونه يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط ويدرج تحت بند "نرفزة ملعب".