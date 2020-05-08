شكرا لقرائتكم طارق حامد: أحصل على مستحقاتى من الزمالك بانتظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إنه يحصل على مستحقاته من النادى الأبيض بانتظام. وأكد نجم الزمالك في تصريحات تلفزيونية:" أنا سريع الانفعال وبتعصب بسرعة ومن أقل حاجة ودي حقيقة". Advertisements وأضاف: "مش بزعل لما يتقال عليا جزار لأنها مش بالمعنى الدموي ولكن بالمعنى الكويس، اللي هي بتعكس الأداء القوي في الملعب". وواصل حديثه قائلا: "هناك انتقادات مثمرة وتفيدك وهناك انتقادات أخرى هدفها الهدم".

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