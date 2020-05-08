شكرا لقرائتكم صحيفة مغربية: أحداد لا يريد العودة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة المنتخب المغربية، أن حميد أحداد قد وجد ضالته بالرجاء، ولا يبدي رغبة كبيرة في مغادرته، بعد ان انتقل له هذا الموسم كمعار من الزمالك المصري.

وحسب الصحيفة يتمنى أحداد البقاء بالرجاء، رغم أن الأمور تبدو صعبة، خاصة أمام المطالب المالية المرتفعة للفريق المصري، دون استثناء أيضا الخلاف حول إشراكه في الاصطدام أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادى الزمالك سيكون ملزماً بدفع غرامة إضافية لمبلغ الـ20 % من صفقة انتقال حميد أحداد، مهاجم الفريق، إلى الرجاء البيضاوى على سبيل الإعارة، حيث كشفت مصادر بنادى الدفاع الحسنى الجديدى لموقع "le360 sport" أن العقد الذى يربط الفريق بالزمالك ينص على حصول الطرف المغربى على 20% من انتقال أحداد معاراً أو بشكل نهائى لأى فريق، ويكون العملاق المصرى مطالباً بدفع المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً بعد توقيع عقود انتقال أحداد لفريقه الجديد.

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وأوضح الموقع المغربى أن البند ينص على أن الزمالك سيكون ملزما بأداء نسبة 5 بالمائة من المبلغ المقرر دفعه للدفاع الجديدى، عن كل يوم تأخير، الأمر الذى سيجبره على أداء مبلغ إضافى لنسبة 20 بالمائة من مبلغ انتقال أحداد لفريق الرجاء.

وأضاف الموقع المغربى أن الدفاع الجديدى يصر على الحصول على نسبة 20 % من الصفقة بجانب 5 % عن كل يوم تأخير، إلا أن الزمالك يرفض دفع أى مبلغ، مبررا ذلك بأن قيمة انتقال أحداد إلى الرجاء أقل بكثير من مبلغ شراء عقده من الفريق الجديدي.