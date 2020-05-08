- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قبل مدفع الافطار .. رامي صبري يحتفل بعقد قرانه على الإعلامية شيما صابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتفل اليوم الجمعة، رامي صبري لاعب فريق إنبي، بعقد قرانه على الإعلامية شيما صابر، في حفل عائلي صغير مع بعض لأصدقاء والمقربين.
وأقيم الحفل بشكل عائي في ظل ظروف انتشار وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.
5256ca34-d6a4-497d-95f8-a9bae05d5a7c
تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.
وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مدفع الافطار .. رامي صبري يحتفل بعقد قرانه على الإعلامية شيما صابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.