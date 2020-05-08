شكرا لقرائتكم قبل مدفع الافطار .. رامي صبري يحتفل بعقد قرانه على الإعلامية شيما صابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل اليوم الجمعة، رامي صبري لاعب فريق إنبي، بعقد قرانه على الإعلامية شيما صابر، في حفل عائلي صغير مع بعض لأصدقاء والمقربين.

وأقيم الحفل بشكل عائي في ظل ظروف انتشار وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

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تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.

وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.