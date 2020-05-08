شكرا لقرائتكم خلال 48 ساعة.. غزل المحلة يؤكد اصدار بيانا رسمبا ردا على اسامة نبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام عزو نائب رئيس نادى غزل المحلة أنه إدارة النادى سوف تقوم بإصدار بيان رسمى خلال 48 ساعة القادمة للرد على تصريحات أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق .

وأوضح حسام عزو خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يتم الآن بحث الأمر مع مجلس إدارة النادى خلال بعض الاتصالات الهاتفية للوصول الى صيغة نهائية للرد على تصريحات أسامة نبية من أجل الحفاظ علي حقوق النادى و جمهوره بسبب ضياع بطولة كأس مصر عام 2002 علي الفريق .

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وقال أسامة نبيه في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت :"لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة في نصف نهائي الكأس وأتيحت لي فرص للتسجيل في شباك ولكن قلبي لم يطاوعني على التسجيل في شباكه، كاشفا اتيحت لي فرصة للتسجيل في مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها أبعدها حتى لا أسجل في شباك الفريق الأبيض.

وشدد على أن تعاقد الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم صنع حالة استنفار بين كل لاعبى الزمالك لإثبات أنهم الأفضل بدون التؤام، لم أدخل في خصومة مع أبناء جيلي ولكن هناك من كان يطمع في التواجد في المكان الذي أتولاه مع المنتخب.