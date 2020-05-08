شكرا لقرائتكم بعد غياب شهرين.. برشلونة يعود إلى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للتدريبات لأول مرة منذ نحو شهرين بإجراء أول تدريب فردي ضمن خطة من أربع مراحل لاستئناف النشاط عقب تخفيف إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخضع كافة لاعبي برشلونة لاختبار كوفيد-19 يوم الأربعاء الماضي وكان القائد ليونيل ميسي بين الذين تدربوا يوم الجمعة في مركز جوان غامبر إذ ركض وأجرى بعض التدريبات الفردية بالكرة.

وتدرب اللاعبون جميعا باستثناء عثمان ديمبلي، الذي يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولم يتم تسجيله في قائمة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بعد تعاقد برشلونة مع مارتن بريثويت في فبراير الماضي.

Advertisements

ويأتي التدريب الفردي ضمن المرحلة الثانية من خطة رابطة الدوري التفصيلية لاستئناف النشاط والتي وضعت من أجل تجنب إصابة اللاعبين بالفيروس.

وسيبدأ اللاعبون التدريب في مجموعات صغيرة خلال الأسبوعين المقبلين وبعدها بالتشكيلة كاملة قبل استئناف المباريات التي تأمل رابطة الدوري أن تبدأ في يونيو المقبل رغم عدم تأكيد مواعيد انطلاقها بعد.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري قبل 11 جولة على نهاية المسابقة متفوقا بفارق نقطتين عن ملاحقه المباشر ريال مدريد الذي سيبدأ تدريباته يوم الاثنين المقبل.