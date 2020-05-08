شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الأهلي يفاضل بين 3 عروض وينتظر كلمة الحسم من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى باسم علي ظهير أيمن الأهلي المُعار للجونة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها المقاولون العرب ووادي دجلة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال رحيله من الجونة وعدم عودته للأهلي.

ولم يحسم الأهلي مصيره النهائي من عودة باسم علي بعد إنتهاء إعارته للفريق الساحلي فرغم أن أنباء قوية كانت قد ترددت بشأن عودة باسم على للأهلي بنهاية الموسم الجاري عقب رحيل أحمد فتحي لنادي بيراميدز إلا أن الأمور مازالت مُعلّقة ولم يتم حسم مصير اللاعب حتى الأن.

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وطلب المدرب السويسري مؤخراً تقرير طبي شامل عن اللاعب في ظل تعرضه لأكثر من إصابة عضلية خلال تواجده في الأهلي قبل اعارته إلي الجونة.

وتجهز لجنة التخطيط للكرة بالنادى تقريراً تمهيداً لرفعه لرئيس النادى محمود الخطيب، المشرف على فريق الكرة، ويتضمن التقرير نتائج الاجتماعات التى عقدتها اللجنة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

وقال محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة، إنه ناقش مؤخراً مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بحضور عضوى اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو عدة ملفات خاصة بفريق الكرة، تخص عددا من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات، والتحضير للمرحلة المقبلة، التى قد تشهد استئناف بطولة الدورى حال موافقة الحكومة على ذلك، بما يضمن سلامة الجميع أولًا ويحمى الأندية من الخسائر المتنوعة.