شكرا لقرائتكم خبر عن أيفونا يستعيد ذكرياته في فوز الأهلى على الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجابونى مالك أيفونا مهاجم النادي الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالى صورة له بالقميص الاحمر أمام غريمة التقليدى الزمالك فى مباراة السوبر المصرى عام 2015 بالامارات وعلق على الصورة قائلا " الاهلى ضد الزمالك " .

أحرز الاهلى لقب الكأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 3-2 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية وسجل عبد الله سعيد (45 و53 من ركلتي جزاء) ومؤمن زكريا (68) أهداف الأهلي، وعمر جابر (34) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (90) هدفي الزمالك.

وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا فى 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدورى البرتغالى الأول.. وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.

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