شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء تمسك الزمالك بإلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل مسئولو نادي الزمالك إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري وعدم استكماله، على أن يتم التفكير في التحضير لموسم جديد، بدلا من الموسم الحالي الذي تواجهه صعوبات كثيرة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا السمتجد، وهو ما تسبب في تعليق الأنشطة الرياضية في عدد من دول العالم ، بل وترت عليه إلغاء النشاط بالكامل في أكثر من دولة.

أسباب كثيرة تقف وراء رغبة الزمالك في التمسك برفض استكمال الدوري، بل ودفع باقي الأندية على التضامن معه ضد اتحاد الكرة في قراره الرافض لعودة المسابقة.

وتعجب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، من عدم إلغاء اتحاد الكرة لمسابقة الدوري بسبب فيروس كورونا خلال تصريات تلفزيونية قائلا: "أنا أتعجب في الحقيقة، لماذا لم يعلن اتحاد الكرة إلغاء الدوري حتي الآن؟".

وتوقع الإعلامى خالد الغندور إلغاء بطولة الدورى المصرى ومسابقة كأس مصر هذا الموسم بنسبة كبيرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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أضاف الغندور عبر قناة الزمالك إن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة يعامل نادى الزمالك كأنه خصم له.

تابع الغندور:" عمرو الجناينى الزملكاوى منع دخول أكتر من 10 مليون جنيه للزمالك وحرمه من أمواله التي كانت من الممكن أن تتسبب فى ثبات إدارى وقدرة مالية للنادى الأبيض وكأن الزمالك أصبح خصما له وهذا لمصلحة أشخاص معينين".

ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.