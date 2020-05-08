أشرف صبحى يشيد باللجنة الاوليمبية المصرية عبر "فيس بوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدور اللجنة الأوليمبية المصرية في العمل علي رفعة الرياضة المصرية. ونشر أشرف صبحي علي صفحته الخاصة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا : اللجنة الأولمبية المصرية ، كيان وطني ويتعاون مع الوزارة بشكل دائم والهدف واحد، رفعة الرياضة المصرية وعلم مصر خفاقًا ، تحياتي وتقديري للمنظومة الرياضية المصرية. وتأتي إشادة الوزير بدور اللجنة الأوليمبية والتعاون بين الوزارة واللجنة في الوقت الذي تتأهب فيه الدولة لعودة النشاط تدريجيا عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا. Advertisements ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مبادرة تطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة. وتنفذ المبادرة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للدراجات النارية ، وذلك على مدار يومي الجمعة وغدا السبت بمحافظة القاهرة، ويومي 15 و16 مايو بمحافظة الجيزة. وترتكز المبادرة على القيام بتطهير وتعقيم مواقف المواصلات أثناء ساعات الحظر الليلي ولخلو تلك المناطق من الأشخاص، وتشمل المبادرة في القاهرة شارع جسر السويس بألف مسكن وصولاً إلي جامعة عين شمس ثم ميدان العباسية وصولاً إلي ميدان عبد المنعم رياض والعوده الي الإسعاف توجهاً إلى ميدان رمسيس.

أشرف صبحي

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