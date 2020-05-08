شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك رفع الغرامة عن طارق حامد لاعب وسط الفريق.

من جانبه أكد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إنه سريع الغضب، ومن السهل اثارة انفعاله، خاصة خلال تركيزه أثناء خوض المباريات.

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أضاف طارق حامد فى أحد البرامج التليفزيونية، إنه يقوم فى بعض الأحيان بـ"شتيمة" زملائه فى الملعب بسبب سرعة انفعاله، إلا أن زملائه اعتادوا على هذا الأمر، نظرًا لكونه يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط ويدرج تحت بند "نرفزة ملعب".

وعلق طارق حامد علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، قائلاً: "كهربا هو من تعمد نرفزتى فى الملعب ولم أكن أرغب فى حدوث تلك الأزمة".