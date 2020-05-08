شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يشكر الرئيس السيسى بعد قرار تطوير الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانا عبر موقعه الرسمي يشكر خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد توجيهاته بتطوير ستاد النادى المصرى ببورسعيد وفق أحدث نماذج التطوير.

وجاء نص البيان كالتالى:" يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بعد توجيهات فخامته بتطوير ستاد النادي المصري ببورسعيد وفق أحدث نماذج التطوير وهو الأمر الذي سيؤدي لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشأت والأصول التي تقع بمنطقة الاستاد ، وهو القرار الذي أثلج صدور جماهير بورسعيد بصفة عامة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري بصفة خاصة.

كما وجه النادي المصري رسالة شكر لمحافظ بورسعيد قائلا :" يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على دعم سيادته الكامل لكافة مطالب النادي المصري خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بتطوير ستاد المصري ونقل تلك المطالب إلى أعلى المستويات ، وهو ما ترتب عليه إصدار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته للجهات المعنية بتطوير ستاد المصري وفق أحدث نماذج التطوير وبالشكل الذي يؤدي إلى تعظيم الاستخدام الأمثل للمنشأت والأصول التي تقع بمنطقة الاستاد.