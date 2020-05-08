شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. رفع الأثقال رياضة أولمبية ظهرت عام 1896 وأنجبت أبطالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رياضة رفع الأثقال من أبرز الألعاب الشهيدة والتى يحظى لاعبوها فى مصر بمستوى جيد، أمثال محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة وسارة سمير أيضا.

ظهرت رياضة رفع الأثقال فى أثينا عام 1896 ولكن تم إلغاؤها سنة 1900 ثم عادت مرة أخرى سنة 1904، وتم اعتمادها منذ عام 1920 رياضة.

الاتحاد الدولى لرفع الأثقال تم تأسيسه سنة 1905 بمشاركة 14 عضوا دوليا معتمدا لوضع اللوائح والقواعد للمتنافسين، فضلاً عن مراقبة المسابقات الدولية.

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وتعد رفع الأثقال رياضة أولمبية بأداء رفعتين الأولى تسمى الخطف والثانية نتر، حيث كانت هناك رفعة أخرى تسمى ( Clean and Press) ولكن تم حذفها بسبب صعوبة الحكم على الحركة السليمة لرافع الأثقال.

ويحظى المتنافسون فى رياضة رفع الاثقال بثلاث محاولات للخطف وثلاث محاولات للنتر والفائز هو الذى يحصل على المجموع الكبير من مجموع المحاولات التى قام برفعها.

كما أن كل محاولة يتم تقييمها بواسطة ثلاثة حكام، وممارسة اللعبة مقسمة إلى فئات حسب الأوزان، حيث إن فئة الرجال تضم 56 كجم، 62 كجم، 69 كجم، 77 كجم، 85 كجم، 94 كجم، 105 كجم وأكثر.

بينما تضم فئة السيدات 48 كجم، 53 كجم، 58 كجم، 63 كجم، 69 كجم، 75 كجم، 75 كجم وأكثر.