شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد: زملائى اتعودوا على "الشتيمة".. وكهربا تعمد نرفزتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إنه سريع الغضب، ومن السهل اثارة انفعاله، خاصة خلال تركيزه أثناء خوض المباريات.

أضاف طارق حامد فى أحد البرامج التليفزيونية، إنه يقوم فى بعض الأحيان بـ"شتيمة" زملائه فى الملعب بسبب سرعة انفعاله، إلا أن زملائه اعتادوا على هذا الأمر، نظرًا لكونه يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط ويدرج تحت بند "نرفزة ملعب".

وعلق طارق حامد علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، قائلاً: "كهربا هو من تعمد نرفزتى فى الملعب ولم أكن أرغب فى حدوث تلك الأزمة".

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فى المقابل كان كهربا علق على تلك المشادة قائلاً: "طارق حامد تدخل علي بشكل عنيف فقلت له براحة، فقام بسبي".

فى سياق متصل يخضع طارق حامد، لبرنامج تدريبى فى استاد غزل المحلة لمدة 10 أيام، وجاء البرنامج، عبارة عن الجرى فى قريته بمركز طلخا بالدقهلية بعد صلاة الفجر ثم التدريب فى الثالثة عصرا باستاد غزل المحلة، وجاء تدريبه تحت إشراف أحمد حسين أخصائى التأهيل فى بلدية المحلة.

ورحبت إدارة غزل المحلة بتواجد طارق حامد فى ملعبها لخوض تدريباته فى أى وقت، وأنهى طارق حامد برنامجه التدريبى فى استاد غزل المحلة مع متابعة دورية من الجهاز الفنى للزمالك حول ذلك البرنامج الذى نفذه اللاعب من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.