شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم هداف المقاولون: إلغاء الدوري يضرنا أكثر من الأهلي اللى شبعان بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - عماد النحاس نمبر وان وفايلر فى "بوقة" ملعقة دهب

- وقعت للزمالك بـ"ترينج" المنتخب وتلقيت مفاوضات من الأبيض مؤخراً

-الأهلي كان هدفى بعد تبخر حلم الاحتراف وأجبرت على اللعب للزمالك

- السوشيال ميديا بريئة من مهزلة السوبر المصرى.. واللاعبون أخطأوا فى حق مصر

-احترامى للجمهور منعنى من الاحتفال بهدفي فى الزمالك

- كورونا أجل حلم تمثيل الفراعنة والبدرى ما عندوش تحيز

من قلعة ذئاب الجبل، بدأ محمد سالم مسيرته الكروية ليتألق ويلفت أنظار الأهلي والزمالك، قبل أن يفوز الفريق الأبيض بالصفقة، وبعد الرحيل عن المقاولون العرب لم يحصل على الفرصة المناسبة لإثبات كفاءته، فعاد من جديد إلى بيته الأول ليستعيد أمجاد البدايات ويفرض نفسه على أولويات أهل القمة من جديد، الخليج 365 تحدث مع هداف المقاولون العرب عن كواليس الفترة التى قضاها فى الزمالك وحلم الانضمام إلى الفراعنة وسر تألقه فى الفترة الأخيرة والكثير من الأمور في الحوار التالي:

كيف تقضي يومك كرياضي فى ظل حظر كورونا؟

أتدرب يوميا "أون لاين" مع الفريق، مع المعد البدني للمقاولون، نخوض بعض التدريبات بالإضافة إلى برنامج جرى خاص لكل لاعب، والجهاز الفني للفريق يشرف على تنفيذ هذا البرنامج عبر الفيديو كونفرانس.

ما هو سر تفوقك فى النصف الأول من الدورى مع المقاولون؟

كنت موفقا في الفترة الماضية، رغم أن عدد دقائق مشاركتي لم تكن كبيرة ولكنني أتبع مبدأ "الكيف" وليس الكم، المهم أن تكون دقائق المشاركة مؤثرة.

رغم ذلك لماذا لا تشارك أساسيا ولكن كلاعب احتياطي؟

لا شك أن لاعب الكرة يفضل المشاركة بشكل أساسي، بالتأكيد لا أفضل أن أجلس احتياطيا ولكن عندما أشرك بديلا أكون مؤثرا هذا يحفزنى فالبديل المؤثر أفضل من أخوض المباراة من بدايتها دون أن أقدم جديدا، لعبت أساسيا وسجلت ولعبت احتياطى وسجلت، والأهم بالنسبة لي أن أنفذ ما يطلبه مني الجهاز الفني وأكون مؤثرا فى نتيجة المباراة.

وما سر تألقك فى الدقائق الأخيرة بالتحديد؟

بالفعل حدث معى فى أكثر من مباراة أن أسجل فى الدقائق الأخيرة، أشعر أن الله يكافئني على تركيزى لآخر ثانية وهذا توفيق كبير.

هل تلقيت عروضا بعد تألقك مع المقاولون؟

هناك بعض العروض الشفهية ولكن إذا كان هناك عرض سيكون عن طريق النادى وليس عن طريقي.

وما هى تلك العروض؟

هناك اهتمام من جانب الزمالك بعودتي للقلعة البيضاء، لكن لن يحدث شيء إلا عن طريق النادي.

وما رأيك فى الكلام المثار عن مصير الدورى العام بالإلغاء أو الاستئناف؟

لنتفق أولا أن مصلحة الدولة فوق كل شيء، ثانيا أنا كلاعب كرة لا أفضل إلغاء المسابقة، أتمنى أن نسيطر على الوباء أولا وتعود المسابقة بعد ذلك، فالمقاولون سيكون أكثر متضرراً إذا ألغيت المسابقة.

هل أكثر من الأهلي المتصدر؟

بالفعل سيكون المقاولون متضررا أكثر من الأهلي، نخوض موسما مميزا وحققنا انتصارات كبيرة، حتى الأهلي لن يكون متضررا مثلنا، "الأهلي خد بطولات دوري كتير 41 مرة شبعان دوري مش هتفرق موسم"، لكن المقاولون كانت لديه طموحات كبيرة هذا الموسم باللعب فى أفريقيا، لذلك لا أتمنى إلغاء المسابقة فلننتظر حتى لو سنعود بعد عدة أشهر ولكن نستأنف المسابقة ولا نبدأ من جديد.

هناك رأى من المقاولون فى حال إلغاء الدوري أن تحتفظ فرق المربع الذهبي بمراكزها كيف تراه؟

أعتقد أنه اختيار صعب للغاية وفقا للائحة ولكن أتمنى حدوثه.

حدثنا ذكرياتك مع حسن شحاتة فى المقاولون؟

كابتن حسن شحاتة من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم، بعدما تم تصعيدي للفريق الأول بالمقاولون مع كابتن محمد رضوان، وهو من وظفنى كاحتياطي مثلما فعل مع جدو فى أمم أفريقيا، بالفعل تألقت معه بهذه الطريقة وسجلت حوالى 7 أهداف، منها هدفى فى الأهلي الذي نقل الدوري إلى الزمالك تعلمت الكثير من حسن شحاته وهو من علمني كيف أكون هدافا.

لعبت لأكثر من نادٍ أبرزها المقاولون والزمالك ما هى أفضل تجاربك؟

المقاولون أفضل تجربة بالنسبة لي، دخلت النادي فى سن 13 سنة وصنعت اسمي مع النادي، صحيح أننى انضممت للزمالك ولكن لم أحصل على فرصة للمشاركة، وكانت تفرض على إعارات للأندية ولم أكن أفضل هذا الأمر، وهو ما سبب لى بعض التخبط ولكنى تعلمت منه للتعامل بشكل أفضل فى المستقبل.

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وما هى كواليس انضمامك للزمالك؟

وقت عرض الزمالك كان هناك أكثر من عرض آخر من بينها عروض احتراف، كنت قريب من اللعب في الدوري اليوناني ولكن لأسباب جدية العرض وقيمة المبلغ الذي عرضه الزمالك على النادي انتقلت للزمالك، الموضوع سار بطريقة لم أكن أفضلها، وقت وقيعي للزمالك كنت في معسكر المنتخب الأوليمبي واستأذنت حسام البدري مدرب الفراعنة آنذاك، وذهبت للتوقيع للأبيض بـ "ترينج" المنتخب.

لماذا لم تكن ترغب بالانضمام للزمالك في تلك الفترة؟

لم يكن عدم رغبة باللعب في الزمالك، بالعكس نادي كبير ويساعدني على تقديم نفسي بشكل قوي، ولكنني كنت أتمنى خوض تجربة الاحتراف.

ومن هو أفضل مدير فني تعاملت معه في الزمالك؟

فيريرا كان الأفضل، هو من طلب انضمامي للفريق وهو من منحني فرصة اللعب.

هل تلقيت عروضا من الأهلي من قبل؟

بالفعل قبل أن أوقع للزمالك كنت قريب من الانضمام للأهلي، كنت أفضل اللعب في القلعة الحمراء بعد تجربة الاحتراف، ولكن عرض الزمالك لاقى القبول الأكبر في النادي.

لماذا لم تحتفل بعد هدفك في الزمالك في الموسم الجاري؟

مباراة الزمالك جاءت في ظروف صعبة، كنا نستعد لأسوان فجئنا بتغيير المنافس لنواجه الزمالك بعد 48 ساعة، لعبنا المباراة وسجلت هدفي في الزمالك ورفضت الاحتفال احتراما للجمهور هو أفضل ما وجدته في نادي الزمالك ويعاملوني باحترام حتى الآن.

ماذ عن حلم اللعب للمنتخب الأول؟

المنتخب تواصل معي بالفعل قبل التوقف لأكون موجود في أقرب معسكر، ولكن كورونا أجلت كل شيء، أجتهد لأتواجد مع الفراعنة، خاصة أنني ألعب للمنتخب منذ سن 17 سنة فهي خطوة أنتظرها منذ فترة طويلة، أضف إلى ذلك أن كابتن حسام البدري يعرفني جيدا ويقدر إمكانياتي منذ أن دربني في المنتخب الأوليمبي، وأتمنى الانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادته.

هل ترى أن عدم وجودك في الأهلي أو الزمالك يؤثر على انضمامك للمنتخب؟

لا أعتقد ذلك في الوقت الحالي، عن تجربتي الشخصية كنت لاعبا في المقاولون والبدري كان يضمني للمنتخب الأوليمبي وكنت هداف المنتخب معه في وجود لاعبي الأهلي والزمالك، أيضا اختيارات البدري منذ المعسكر الأول تؤكد كلامي.

من هو أعنف مدافع واجهته في الملعب؟

محمود حمدي الونش مدافع الزمالك.

هل من الممكن أن تفكر في عرض للزمالك في الفترة المقبلة؟

لما لا، الظروف الآن مختلفة، بنهاية الموسم ندرس أي عرض مع الأدارة وفقا لما يلائم المصلحة المشتركة.

كيف كانت عودتك للمقاولون من الداخلية؟

بعد تولي كابتن عماد النحاس تدريب المقاولون قابلته في النادي بالصظفة وتحدث معي عن إمكانية عودتي، ولكن كانت قائمة المقاولون مكتملة في تلك الفترة، وبعد هبوط الداخلية نهاية الموسم الماضي دفعت الشرط الجزائي في عقدي يقدر بنصف مليون جنية، ودفعته من جيبي للعودة إلى المقاولون بعد الاتفاق مع مسئولي الداخلية، كانت رغبتي بالعودة للمقاولون كبيرة، كل إعارة من الزمالك كنت أسعى للعودة لذئاب الجبل منذ تواجد محمد عودة، لكن الزمالك كان يرفع سعر الإعارة وعندما جاءت الفرصة لم أتردد في دفع الشرط الجزائي.

بعد تجربة داخل الزمالك وخارجه، هل ترى أن هناك تحيز تحكيمي لصالح أندية القمة؟

في بعض القرارات حتى نكن منصفين، هناك مواقف يمكن أن يتغاضى عنها الحكم لصالح لاعب الأهلي والزمالك ولا يتغاضى عنها لنفس اللاعب مع الأندية الأصغر.

هل استفاد جيلك من السوشيال ميديا أم تضرر؟

لا أنتبه كثيرا للسوشيال ميديا ولا أعطيها وقت كبير، ولكن بالتأكيد بات لها تأثير كبير سلبي وإيجابي على الجماهير، وصل الأمر للسيطرة على إدارات أندية وتحويل اتجاه الجماهير لحب لاعب أو كراهية آخر أصبحت تؤثر في جزء كبير من الرأي العام.

هل أثرت السوشيال ميديا على خناقة لاعبي القطبين في السوبر المصري؟

ماحدث في السوبر أحداث مؤسفة واذا كان هناك من يجب أن يسأل عنها فهم لاعبي الفريقين، لو كانوا يدركون قيمة تمثيل دولة مثل مصر ما كنا سنشاهد هذا المشهد المؤسف.

بماذا نصحك عماد النحاس بعد العودة للمقاولون؟

علاقتي بعماد النحاس تمتد لوقت أن كنت في قطاع الناشئين ، عندما كانت مدربا بالأهلي وانتهى عقدي مع المقاولون وكان يرغب بضمي للأهلي، جلست معه ولكن المقاولون جدد تعاقدي بعدها، وبعد انضمامي للمقاولون وعدني بمنحي كل الفرص لاستعادة إسمي ومكانتي.

لماذا تعاني مصر في مركز الهجوم برأيك؟

كوبر كان السبب في ذلك بسبب خططه الدفاعية، واعتماده على الأجنحة أكثر ولكن أعتقد الوضع تغير.

من هو أفضل مدرب في الدوري المصري بالموسم الجاري؟

بدون أي مجاملة عماد النحاس، خاصة بعد أن حقق هذه النتائج بالإمكانيات التي يمتلكها، والحالة التي خلقها بالنادي، وساعدنا على ذلك قرب الأعمار بين اللاعبين والجهاز الفني فنحن نحترمهم ونقدرهم، ولكن نتعامل وكأننا كلنا لاعبين وهذا هو سر نجاح الفريق، وغير موجود في أي فريق آخر.

ولكن فايلر حقق انجازات؟

إذا لم ينجح في الأهلي فأين يحقق النجاح، توفرت له كل الإمكانيات.