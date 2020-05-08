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إصابة لاعب أتليتكو مدريد رينان لودي بفيروس كورونا

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تعرض رينان لودي لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني للإصابة بفيروس المستجد، بعدما أثبتت التحاليل الطبية التي أجراها النتائج الإيجابية للفيروس.
ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفترة حجر صحي 14 يوماً، ويجري بعدها تحاليل للكشف مرة أخرى عن مستجدات الحالة.

يأتي ذلك قبل استئناف فريقه للتدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لاستكمال النشاط الرياضي.
كان فريق قد أجرى تدريباته اليوم، للمرة الأولى منذ توقف النشاط مارس الماضي.

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