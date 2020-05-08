طارق حامد في رامز مجنون رسمي "كهربا هو اللي نرفزني الأول":

كشف طارق حامد لاعب وسط الزمالك كواليس مشادته مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري بالإمارات. وقال طارق حامد خلال ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي: "كهربا هو اللي نرفزني الأول".

وقال رامز جلال لطارق حامد إن هناك بعض من جماهير الأهلي دوما ما يقومون بتوصيته على طارق ليرد لاعب الزمالك: "ناس محترمة".

وأشار طارق حامد إلى أنه سريع الانفعال ودوما ما يتعصب بسهولة. بعض من جماهير الأهلي دوما ما يقومون بتوصيته على طارق ليرد لاعب الزمالك: "ناس محترمة".وأشار طارق حامد إلى أنه سريع الانفعال ودوما ما يتعصب بسهولة.

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